Генсек ООН назначил спецпредставителем по Западной Сахаре россиянина

ООН, 27 августа. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил своим спецпредставителем по Западной Сахаре россиянина Александра Иванько. Об этом сообщил в пятницу на брифинге представитель Гутерриша Стефан Дюжаррик.

Кроме того, Иванько будет главой Миссии ООН по проведению референдума в Западной Сахаре, сменив на должности канадца Колина Стюарта.

"Александр Иванько имеет более чем 30-летний опыт в сфере международных отношений, миротворчества и журналистики. Ранее он работал официальным представителем Миссии ООН в Косово (с 2006 по 2009 год - прим. ТАСС) и представителем в Боснии и Герцеговине (с 1994 по 1998 год)", - сказал Дюжаррик.