Конференция по сотрудничеству и партнерству открывается в Багдаде

КАИР, 28 августа. /ТАСС/. Багдадская конференция по сотрудничеству и партнерству с участием ряда арабских лидеров и политиков из других регионов мира открывается в субботу. Встреча в иракской столице призвана улучшить отношения между государствами региона, а также способствовать устойчивому экономическому и инвестиционному партнерству в различных областях между Ираком и его соседями.

"Одна из целей конференции - возможность установления устойчивых партнерских отношений со странами региона в сферах экономики, инвестиций, энергетики, транспорта, торговли и окружающей среды, - заявил ранее ее официальный представитель Низар Хайрулла. - Проведение этой встречи в Багдаде с ожидаемым высоким участием и с заранее подготовленной повесткой дня - это качественный сдвиг во внешней политике Ирака, возможность подтвердить приверженность стран-участниц единству, суверенитету и стабильности нашей республики".

Как считает премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми, конференция станет отражением видения Ирака по "установлению наилучших отношений с соседями". "Это важное событие не только для Ирака, но и для всего региона, в котором мы страдаем от множества проблем, ради решения которых должны сотрудничать и объединить усилия, а также двигаться к экономической и социальной интеграции между его народами, - сказал он в интервью арабским и иностранным СМИ. - С нетерпением ждем этой встречи и поддержки ее участниками исторической роли Ирака в установлении мира. Ирак может наладить мосты для общения, сотрудничества и всеобъемлющей интеграции со всеми государствами региона. Хватит войн, конфликтов и споров. <...> Мы движемся вперед и привержены построению эффективного, стабильного и устойчивого государства, и в этом мы надеемся на сотрудничество со всем регионом".

Как ожидается, в багдадской конференции примут участие лидеры и представители Турции, Иордании, Кувейта, Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Египта, Японии. Заявлено также участие президента Франции Эмманюэля Макрона и главы МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна. Помимо поддержания стабильности и безопасности в регионе на встрече будут обсуждаться вопросы оказания помощи Ираку в проведении намеченных на октябрь всеобщих выборов, усилия по восстановлению разрушенного за годы войн в стране, а также борьба с терроризмом и экстремизмом.