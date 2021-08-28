Франция завершила операцию по эвакуации из Афганистана

ПАРИЖ, 28 августа. /ТАСС/. Франция завершила операцию по эвакуации своих граждан и сотрудничавших с ее представителями афганцев, французские дипломаты покинули Кабул. Об этом говорится в совместном заявлении МИД и Министерства вооруженных сил Франции, опубликованном в субботу.

"После подтверждения быстрого вывода американских сил, отвечавших за обеспечение безопасности аэропорта Кабула, условия в аэропорту больше не отвечают критериям безопасности, в связи с чем наша операция по эвакуации завершилась в пятницу, 27 августа", - отмечается в заявлении.