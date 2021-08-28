США провели спецоперацию против боевика ИГ в Афганистане

ВАШИНГТОН, 28 августа. /ТАСС/. Военные США провели спецоперацию против боевика группировки "Исламское государство в Хорасане", являющейся ответвлением террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Афганистане, который занимался организацией нападений. Согласно предварительной оценке, он был уничтожен, говорится в распространенном в пятницу письменном заявлении представителя Центрального командования ВС США Уильяма Урбана.

"Военные силы США сегодня провели дистанционную контртеррористическую операцию против организатора [нападений] "ИГ в Хорасане", - сообщил Урбан.

"Удар был нанесен с помощью беспилотного летательного аппарата в провинции Афганистана Нангархар. Согласно первоначальным оценкам, мы уничтожили цель. Нам не известно об убитых и раненых среди гражданского населения", - добавил он.

В пятницу Белый дом по итогам встречи президента США Джо Байдена с военачальниками, дипломатами и своей командой по национальной безопасности сообщил о том, что американский лидер предоставил все необходимые полномочия командованию американских вооруженных сил для проведения операций против целей группировки "ИГ в Хорасане". Отмечалось, что Байдену также сообщили о том, что "в Кабуле вероятна еще одна террористическая атака, но принимаются максимальные меры по защите аэропорта".

26 августа возле здания аэропорта Кабула, через который западные страны эвакуируют иностранных граждан, произошел теракт, устроенный террористами ИГ. По последним данным, в результате погибли больше 200 человек, в том числе 13 американских военнослужащих. Байден заявил, что США найдут виновных и уже готовят планы ударов по ИГ. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) осудило произошедшее и также обещало привлечь виновных к ответственности.