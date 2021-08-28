Президент США и премьер Израиля обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

ТАСС, 28 августа. Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в пятницу провели переговоры в Белом доме, на которых обсудили ряд вопросов, касающихся сотрудничества двух государств, а также безопасности на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Белого дома.

"Президент Джо Байден сегодня провел встречу в Белом доме с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, на которой вновь заявил об историческом партнерстве Соединенных штатов и Израиля, а также провел консультации по широкому спектру глобальных и региональных проблем, стоящих перед двумя странами", - говорится в сообщении.

Байден заявил о твердой поддержке со стороны США безопасности Израиля и права страны на самооборону, а также выразил готовность оказать содействие в восстановлении израильской системы ПВО "Железный купол". Кроме того, Байден и Беннет договорились вести совместную работу по включению Израиля в программу безвизового въезда в США.

Также лидеры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и угрозы безопасности в регионе. Они оговорили шаги, необходимые для сдерживания "опасного поведения Ирана". Хозяин Белого дома взял на себя обязательство не допустить разработки Ираном ядерного оружия.

Байден и Беннет также обменялись мнениями об усилиях по содействию миру, безопасности и процветанию как для граждан Израиля, так и для палестинцев. Американский лидер подчеркнул, что только двугосударственное решение может положить конец палестино-израильскому конфликту.