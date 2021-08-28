СМИ: у посольства Туркмении в Кабуле задержали пакистанцев со взрывным устройством

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 августа. /ТАСС/. Граждане Пакистана были задержаны в Кабуле боевиками "Талибана" (запрещено в РФ) два дня назад рядом с туркменским посольством, у них было обнаружено взрывное устройство. Об этом сообщает в субботу индийская газета Hindustan Times на своей странице в Twitter .

"Заслуживающие доверия сообщения из Кабула свидетельствуют о том, что талибы задержали двух граждан Пакистана с самодельным взрывным устройством у посольства Туркменистана после теракта в аэропорту Кабула 26 августа", - говорится в сообщении.

Другие подробности инцидента не сообщаются.

26 августа, возле здания аэропорта Кабула был осуществлен теракт. По последним данным, в результате теракта погибли больше 200 человек, в основном афганцы.

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как президент США Джо Байден в апреле объявил о решении завершить операцию в Афганистане. После этого талибы нарастили темпы наступления и 15 августа без боя взяли Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Многие государства эвакуируют из Афганистана своих граждан и сотрудников посольств.