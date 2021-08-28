МИД КНР назвал доклад разведки США о коронавирусе попыткой обвинить Китай в пандемии

ПЕКИН, 28 августа. /ТАСС/. Доклад разведывательного сообщества США о происхождении коронавируса является попыткой Вашингтона оклеветать Китай и переложить на него ответственность за пандемию. Об этом в субботу в интервью Центральному телевидению Китая заявил заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй.

"Этот так называемый доклад от начала и до конца является политическим, лживым, совершенно ненаучным и недостоверным. США также сделали заявления, в которых оклеветали КНР. Китай в этой связи выразил американской стороне решительный протест и сделал ей строгое представление", - указал он.

"Они не могут предоставить каких-либо неопровержимых доказательств, однако вновь пустились на обман и очернили Китай. Их цель состоит в том, чтобы под предлогом поиска источника происхождения коронавируса свалить вину на КНР и распространить политический вирус", - добавил замминистра. "Сам тот факт, что США задействовали спецслужбы для того, чтобы установить происхождение коронавируса, уже является неопровержимым доказательством того, что они политизируют эту проблему", - подчеркнул он.

"Что касается происхождения коронавируса, то именно США выступают той стороной, которая действует непрозрачно, безответственно, а также не желает сотрудничать. США до настоящего времени продолжают отвергать разумные сомнения международного сообщества относительно биолаборатории Форт-Детрик и более 200 аналогичных американских объектов в зарубежных странах. Они пытаются скрыть правду, уклониться от ответственности", - резюмировал Ма Чжаосюй.

Рассекреченная версия доклада разведсообщества США, в которой суммируются выводы спецслужб о происхождении коронавируса, была опубликована в пятницу на сайте аппарата директора Национальной разведки США. В документе, в частности, отмечалось, что коронавирус не был разработан в качестве биологического оружия. При этом американские разведслужбы так и не пришли к единому выводу относительно происхождения вируса, их мнения до сих пор расходятся. При этом американские спецслужбы признали, что, скорее всего, не смогут дать окончательную оценку происхождения коронавируса без содействия Китая.

Президент США Джо Байден в мае заявил, что разведсообщество США не располагает достаточной информацией, чтобы с уверенностью сказать, каким образом началось распространение SARS-CoV-2: после контакта человека с инфицированным животным или из-за возможного инцидента в лаборатории Уханьского института вирусологии в КНР. Американский лидер тогда поручил спецслужбам удвоить усилия с целью изучения всех имеющихся данных и подготовить новый отчет для него через 90 дней. Секретная версия этого документа была представлена Байдену во вторник.