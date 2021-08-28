{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Теракт возле аэропорта в Кабуле

Два журналиста афганских СМИ погибли в результате теракта в Кабуле

Погибшие были братьями

ТЕГЕРАН, 28 августа. /ТАСС/. Корреспонденты афганских агентств Раха Пресс и Атлас Пресс погибли в результате теракта возле аэропорта в Кабуле 26 августа. Об этом сообщает в субботу местное агентство Pajhwok Afghan News.

Отмечается, что одним из погибших был Али Реза Ахмади, один из основателей и репортеров агентства Раха Пресс. Другой жертвой теракта стал его брат Моджтаба Ахмади, который был журналистом агентств Раха Пресс и Атлас Пресс.

26 августа возле здания аэропорта Кабула, через который западные страны эвакуируют иностранных граждан, произошли два взрыва, устроенные смертниками. По последним данным, в результате теракта погибло около 200 человек, в том числе 13 американских военнослужащих.

Теги
АфганистанТеракт возле аэропорта в Кабуле
Гибель иранского генерала Касема Сулеймани
МИД Ирана заявил, что власти США не уйдут от ответа за убийство Сулеймани и аль-Мухандиса
По словам главы ведомства Амира Абдоллахияна, "одной из главных задач МИД Ирана является реальное правовое преследование тех, кто от имени правительства США совершил террор в отношении этих героев"
Читать полностью