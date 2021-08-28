Британия завершила операцию по эвакуации гражданских лиц и военнослужащих из Афганистана

ЛОНДОН, 28 августа. /ТАСС/. Британские власти завершили операцию по эвакуации из Кабула гражданских лиц, военнослужащих, а также афганцев, помогавших Лондону во время многолетней военной операции в Афганистане. Об этом заявил в субботу посол Великобритании в республике Лори Бристоу.

По его словам, с 13 августа правительство Соединенного Королевства вывезло из Афганистана около 15 тыс. гражданских лиц и 1 тыс. военнослужащих. "Настало время завершить эту фазу операции, но мы не забыли о тех людях, которые все еще хотят покинуть страну. Мы продолжим делать все возможное, чтобы помочь им. Мы также не забыли храбрый и достойный народ Афганистана. Они заслуживают жить в мире и безопасности", - подчеркнул Бристоу в видеообращении из аэропорта Кабула, которое он выложил на своей странице в Twitter.

Между тем телеканал Sky News со ссылкой на источники в военных кругах сообщил, что "небольшое число" военнослужащих королевства по-прежнему остаются в аэропорту Кабула и будут доставлены на родину в ближайшие часы.

В пятницу министр обороны Великобритании Бен Уоллес признал, что власти не смогут вывезти из страны всех, кого хотели бы. По его оценкам, в Афганистане останутся от 800 до 1,1 тыс. афганцев, помогавших британцам, и 100-150 подданных Великобритании. Некоторые из них, по словам Уоллеса, "остаются по собственному желанию".

Руководители западных государств ранее подтвердили, что планируют полностью завершить операцию по вывозу своих граждан из Кабула к 31 августа. При этом, как говорилось в совместном заявлении лидеров стран Группы семи, боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), установившего 15 августа контроль над Кабулом, должны предоставить возможность покинуть страну всем афганцам, которые не желают жить под властью талибов, и после 31 августа, гарантировав полноценный прием коммерческих рейсов в столичном аэропорту.