КИЕВ, 28 августа. /ТАСС/. Украина завершает эвакуацию граждан из Афганистана. Об этом сообщил в субботу глава офиса президента Украины Андрей Ермак после встречи в аэропорту Борисполь самолета с эвакуированными гражданами.

"Четвертый самолет доставил граждан Украины, журналистов из Афганистана. Все украинские граждане, которые заявили о намерении покинуть Афганистан, эвакуированы" - сказал он.

Ермак добавил, что при необходимости эвакуация будет продолжена. "Безусловно, есть люди, которые находятся в других местах Афганистана. Мы на связи 24 часа в сутки, мы их не бросаем и готовы эвакуировать. Ни один наш гражданин не будет оставлен в Афганистане", - сказал глава президентского офиса.

Замглавы МИД Украины Евгений Енин добавил, что сегодня ожидается посадка в Киеве еще двух бортов. Всего сегодня ожидается прибытие около 360 граждан на трех самолетах, их них 80 человек - граждане Украины.