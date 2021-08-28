Макрон заявил, что Франция сохранит военное присутствие в Ираке для борьбы с терроризмом

ПАРИЖ, 28 августа. /ТАСС/. Борьба с терроризмом на Ближнем Востоке не окончена и Франция сохранит военное присутствие в этой стране и в регионе в целом. Об этом заявил в субботу президент Франции Эмманюэль Макрон журналистам после Багдадской конференции по сотрудничеству и партнерству.

"Мы сохраним наше присутствие в Ираке так долго, как это потребуется для борьбы с терроризмом и до тех пор, пока нас попросят власти этой страны", - заявил он, подчеркнув, что это не будет завязано на решения властей США о сохранении или выводе их сил из региона.

"Франция уже много лет вместе с Ираком привержена борьбе с терроризмом, - заявил он. - Но хотя мы победили территориальный халифат (террористической организации "Исламское государство", ИГ, запрещена в РФ), угроза радикального исламизма не исчезла, борьба с терроризмом не окончена". "Мы продолжим инвестиции в иракскую армию и подготовку их солдат", - сказал Макрон, уточнив, что сейчас в регионе базируются 800 военнослужащих ВС Франции.

Французский лидер отметил, что "мир и стабильность в Ираке могут быть достигнуты только при достижении стабильности в регионе". В этом смысле, по его словам, конференция, прошедшая в Багдаде с участием лидеров и представителей других арабских государств, позволила сделать важный шаг в этом направлении.