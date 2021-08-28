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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске

Эксперты ICAO во время визита в Минск отказались общаться с Протасевичем

Специалистам было это предложено, отметил глава департамента по авиации Минтранса Белоруссии Артем Сикорский
© EPA/TATYANA ZENKOVICH

МИНСК, 28 августа. /ТАСС/. Эксперты Международной организации гражданской авиации (ICAO), находившиеся в Минске с визитом для расследования инцидента с рейсом авиакомпании Ryanair, отказались общаться с одиним из основателей признанного в республике экстремистским Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Об этом сообщил в субботу глава департамента по авиации Минтранса Белоруссии Артем Сикорский.

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"От общения с ним (Романом Протасевичем) они отказались, им было это предложено. Изначально в плане их пребывания здесь было отмечено, что они хотят пообщаться со всеми пятью пассажирами, которые остались в Беларуси. В итоге они не встретились ни с одним из них", - отметил глава департамента в ходе трансляции журналиста телеканала ОНТ Игоря Тура.

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БелоруссияСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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