Politico: Байден разрешил ВС США наносить удары по целям ИГ без одобрения Белого дома

ТАСС, 28 августа. Президент США Джо Байден разрешил вооруженным силам страны наносить удары по любым целям, связанным с группировкой "Исламское государство в Хорасане", являющейся ответвлением террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Афганистане. Об этом в субботу сообщила газета Politico со ссылкой на трех американских чиновников, ознакомленных с деталями операции.

По данным издания, Пентагон, согласно распоряжению Байдена, может наносить удары по террористам из ИГ без предварительного одобрения Белого дома. "Если мы найдем новые [цели ИГ], то мы их атакуем", - сообщил газете один из чиновников. Он утверждает, что руководство Пентагона и раньше обладало такими полномочиями, однако Байден в пятницу подтвердил их в инструкциях американским военным. В ближайшие дни они должны нанести новые авиаудары по целям ИГ.

Ранее Вооруженные силы США провели спецоперацию против боевика группировки "Исламское государство в Хорасане", который, по их данным, занимался подготовкой новых терактов в Афганистане. Согласно предварительной оценке, он был уничтожен.

26 августа у аэропорта Кабула прогремели два взрыва, устроенные террористами из ИГ. По последним данным, в результате теракта погибли более 200 человек, в том числе 13 американских военнослужащих. Байден заявил, что США найдут виновных и уже готовят планы ударов по боевикам ИГ.

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как американский президент в апреле объявил о решении завершить операцию в республике. После этого боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) нарастили темпы наступления и 15 августа без боя взяли Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Многие государства вывозят из республики своих граждан и сотрудников посольств, а также местных жителей, сотрудничавших с западной коалицией, возглавляемой США. Некоторые страны уже завершили операции по эвакуации.