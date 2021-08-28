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Смена власти в Афганистане

США начали вывод своих военных из аэропорта Кабула

По данным агентства Reuters, сейчас там остаются менее 4 тыс. американских военнослужащих
Международный аэропорт Кабула EPA-EFE/AKHTER GULFAM
Описание
Международный аэропорт Кабула
© EPA-EFE/AKHTER GULFAM

ВАШИНГТОН, 28 августа. /ТАСС/. США начали сокращать свое военное присутствие в аэропорту Кабула. Об этом информировал на брифинге в субботу пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби.

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"Мы начали отходить", - сказал Кирби, отказавшись уточнить, сколько американских военнослужащих продолжают находиться в Кабуле.

По информации ссылающегося на неназванного американского чиновника агентства Reuters, в аэропорту Кабула на данный момент остаются менее 4 тыс. американских военных. В свою очередь Кирби заявлял ранее, что на 25 августа в аэропорту Кабула находились 5,4 тыс. военнослужащих Соединенных Штатов.

Подразделения ВС Соединенных Штатов были направлены в аэропорт Кабула для обеспечения эвакуации из Афганистана американцев, граждан стран - союзников США и беженцев. Американские власти намерены завершить операцию по эвакуации в установленный срок - к 31 августа.

Теги
АфганистанСШАСмена власти в Афганистане
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