США начали вывод своих военных из аэропорта Кабула

ВАШИНГТОН, 28 августа. /ТАСС/. США начали сокращать свое военное присутствие в аэропорту Кабула. Об этом информировал на брифинге в субботу пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби.

"Мы начали отходить", - сказал Кирби, отказавшись уточнить, сколько американских военнослужащих продолжают находиться в Кабуле.

По информации ссылающегося на неназванного американского чиновника агентства Reuters, в аэропорту Кабула на данный момент остаются менее 4 тыс. американских военных. В свою очередь Кирби заявлял ранее, что на 25 августа в аэропорту Кабула находились 5,4 тыс. военнослужащих Соединенных Штатов.

Подразделения ВС Соединенных Штатов были направлены в аэропорт Кабула для обеспечения эвакуации из Афганистана американцев, граждан стран - союзников США и беженцев. Американские власти намерены завершить операцию по эвакуации в установленный срок - к 31 августа.