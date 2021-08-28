Байден заявил, что США продолжат наносить удары по террористам ИГ в Афганистане

ВАШИНГТОН, 28 августа. /ТАСС/. Американские военные продолжат наносить авиаудары по боевикам группировки "Исламское государство в Хорасане", являющейся ответвлением террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом заявил в субботу президент США Джо Байден.

Как сообщается в письменном заявлении главы государства, в субботу утром он обсудил со своей командой по национальной безопасности удар, нанесенный накануне американскими ВС в афганской провинции Нангархар. По данным Пентагона, в результате операции были уничтожены два боевика группировки "ИГ в Хорасане".

"Я сказал, что мы будем преследовать группировку, ответственную за нападение на наших военных и невинных гражданских в Кабуле (речь о теракте в Кабуле 26 августа), и мы это сделали. Этот удар не был последним. Мы продолжим выслеживать всех причастных к этому ужасному нападению и заставим их заплатить. Мы будем отвечать всякий раз, когда кто-то пытается нанести вред США или атаковать наших военных", - отметил Байден.

Американские военные считают "весьма вероятной" новую атаку террористов на аэропорт Кабула в ближайшие 24-36 часов, заявил президент США.

"Ситуация на местах продолжает оставаться крайне опасной, угроза террористических атак на аэропорт остается высокой. Наши военачальники сообщили мне, что атака весьма вероятна в следующие 24-36 часов", - говорится в письменном заявлении американского лидера.