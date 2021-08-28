Талибы опровергли задержание двух пакистанцев, готовивших теракт у посольства Туркмении

КАИР, 28 августа. /ТАСС/. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) опровергло информацию о том, что возле посольства Туркмении в Кабуле были задержаны два гражданина Пакистана, которые готовили теракт. Соответствующее заявление опубликовано в субботу на странице представителя талибов Забихуллы Муджахида в Twitter.

"Сообщения некоторых СМИ о том, что 26 августа двое пакистанцев, которые якобы готовили теракт в отношении посольства Туркмении, были задержаны возле здания этой дипмиссии, не соответствуют действительности. Ничего подобного не происходило, туркменскому посольству не угрожает никакой опасности", - указал представитель радикалов.

Ранее ряд СМИ информировал о том, что 26 августа талибы задержали двух граждан Пакистана с самодельным взрывным устройством у здания посольства Туркмении. Как уточнялось, подозреваемые были задержаны сразу после произошедшего в четверг теракта возле здания аэропорта Кабула. В результате этой атаки, организованной боевиками группировки "Исламское государство в Хорасане" (является ответвлением запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство"), погибли около 200 афганцев и еще не менее 13 американских военнослужащих.