СМИ: Беннет заявил Байдену, что не намерен публично выступать против иранской сделки

ТАСС, 29 августа. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил президенту США Джо Байдену, что он против возвращения Вашингтона в ядерную сделку с Ираном, однако не намерен в отличие от своего предшественника Биньямина Нетаньяху публично выступать против нее. Об этом в субботу сообщил информационный портал Axios со ссылкой на источники.

По их информации, Беннет сказал об этом в пятницу на встрече с Байденом в Белом доме. Ранее премьер Израиля пояснил свою позицию на переговорах с госсекретарем США Энтони Блинкеном и помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. Беннет также выразил уверенность в том, что диалог между Израилем и США приведет к лучшим результатам, добавили источники.

В пятницу Байден на встрече с Беннетом заявил, что США могут принять другие меры, если не сработает дипломатический подход к тому, что касается возвращения Ирана к Совместному всеобъемлющему плану действий по его ядерной программе. В свою очередь израильский премьер согласился с тем, что имеются и иные доступные варианты, если дипломатия в отношении Тегерана не сработает.

В Вене с апреля ведутся переговоры Ирана и международной "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) с целью восстановления иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде: снятия санкций США с Ирана, выполнения ядерных обязательств Тегераном, возвращения США в сделку, из которой они вышли в 2018 году, но теперь рассматривают возможность в нее вернуться.