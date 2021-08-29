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Смена власти в Афганистане

Париж и Лондон представят в СБ ООН проект резолюции о зоне безопасности в Кабуле

Документ обеспечит ООН "основу для срочных действий", заявил президент Эмманюэль Макрон

ПАРИЖ, 29 августа. /ТАСС/. Франция и Великобритания представят на внеочередном заседании Совета Безопасности ООН в понедельник проект резолюции о создании в Кабуле контролируемой ООН зоны безопасности. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон воскресной газете Le Journal du Dimanche.

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"Наш проект резолюции подразумевает определение [границ] контролируемой ООН безопасной зоны в Кабуле, которая позволит продолжать гуманитарные операции. Это обеспечит ООН основу для срочных действий и прежде всего позволит каждому выполнить свои обязательства, а международному сообществу - сохранить давление на "Талибан" (запрещенное в РФ радикальное движение), - сказал он.

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ФранцияСмена власти в Афганистане
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