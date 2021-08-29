СМИ: гражданину РФ, приплывшему на Хоккайдо, откажут в статусе беженца

ТОКИО, 29 августа. /ТАСС/. Миграционные власти Японии считают, что гражданин РФ, приплывший ранее на Хоккайдо с острова Кунашир, не соответствует требованиям для получения статуса беженца. Об этом в воскресенье сообщила газета Hokkaido.

В связи с этим ему не выдадут временное разрешение на пребывание. По сведениям издания, ожидается, что мужчину передадут генеральному консульству России в Саппоро на следующей неделе.

Отмечается, что решение японских властей в том числе связано с позицией Токио в отношении южной части Курильских островов. В Японии их считают "исконной японской территорией". Предоставление статуса беженца россиянину с Кунашира противоречило бы этой позиции.

20 августа агентство Kyodo проинформировало со ссылкой на японские правительственные источники, что неназванный гражданин РФ приплыл с Кунашира на Хоккайдо для получения убежища. Он был передан работникам иммиграционного бюро, которые должны либо выдать ему временное разрешение на пребывание в стране, либо депортировать на родину.

Посольство РФ в Японии ранее сообщило, что японские миграционные власти установили личность гражданина РФ. Его зовут В. Ф. Нокард. В диппредставительстве отметили, что добиваются представления допуска к нему сотрудников генерального консульства Российской Федерации в Саппоро в целях обеспечения его законных прав, а также уточнения состояния его здоровья и условий содержания

Расстояние между Кунаширом и Хоккайдо составляет около 20 км. Температура воды в проливе между островами не превышает 15 градусов.