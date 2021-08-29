В Японии подтвердили задержание россиянина на Хоккайдо

ТОКИО, 29 августа. /ТАСС/. Японская сторона официально уведомила о задержании гражданина РФ, приплывшего ранее на Хоккайдо с острова Кунашир. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в генконсульстве РФ в Саппоро.

"В пятницу мы получили официальное уведомление о задержании данного гражданина России для проведения дальнейших разбирательств", - рассказали в диппредставительстве.

Газета Hokkaido в воскресенье сообщила, что россиянину не будет присвоен статус беженца. В связи с этим ему не выдадут временное разрешение на пребывание. Издание утверждает, что мужчину передадут генеральному консульству России в Саппоро на следующей неделе. В диппредставительстве эту информацию не подтверждают.

20 августа агентство Kyodo информировало со ссылкой на японские правительственные источники, что неназванный гражданин РФ приплыл с Кунашира на Хоккайдо для получения убежища. Он был передан работникам иммиграционного бюро, которые должны либо выдать ему временное разрешение на пребывание в стране, либо депортировать на родину.

Посольство РФ в Японии ранее сообщило, что миграционные власти Японии установили личность гражданина РФ. Его зовут В. Ф. Нокард. В диппредставительстве отметили, что добиваются предоставления допуска к нему сотрудников генерального консульства Российской Федерации в Саппоро в целях обеспечения его законных прав, а также уточнения состояния его здоровья и условий содержания.

Расстояние между Кунаширом и Хоккайдо составляет около 20 км. Температура воды в проливе между островами не превышает плюс 15 градусов.