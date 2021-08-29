Парламентские выборы в Киргизии пройдут 28 ноября

БИШКЕК, 29 августа. /ТАСС/. Выборы депутатов парламента Киргизии назначены на 28 ноября 2021 года. Соответствующий указ подписал в воскресенье президент республики Садыр Жапаров, сообщила пресс-служба главы киргизского государства.

"Президент подписал указ "О назначении выборов депутатов Жогорку Кенеша (Верховного совета) Кыргызской Республики". Указом президента 28 ноября текущего года определяется днем проведения выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики нового созыва", - говорится в сообщении.

Как напомнила пресс-служба, 27 августа в стране вступил в силу конституционный закон о выборах, который предусматривает новый порядок избрания депутатов. Их число сократится с 120 до 90 человек. При этом 54 парламентария будут избраны по пропорциональной системе, 36 - по мажоритарной. В предыдущие годы высший законодательный орган республики формировался исключительно по партийным спискам.

В Киргизии полномочия депутатов нынешнего созыва истекли осенью прошлого года. Однако на фоне массовых протестных акций после выборов нового состава Жогорку Кенеша, которые прошли 4 октября 2020 года, Центризбиркомом из-за массового подкупа избирателей было принято решение признать недействительными результаты голосования. Первоначально власти планировали провести парламентские выборы в декабре 2020 года, затем весной 2021 года. Впоследствии голосование было отложено на осень.

Акции протеста после несостоявшихся парламентских выборов привели к смене власти в стране. Свои должности вынуждены были оставить президент Сооронбай Жээнбеков, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев и спикер парламента Дастанбек Джумабеков. В апреле в республике прошел референдум о внесении поправок в основной закон страны, в результате были существенно расширены полномочия президента и сокращены права парламента и правительства.