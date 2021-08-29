СМИ: талибы убили певца Фавада Андараби

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 августа. /ТАСС/. Афганский исполнитель песен и народной музыки Фавад Андараби был убит в субботу боевиками захватившего власть в стране радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом со ссылкой на его родственников сообщил в воскресенье телеканал Times Now.

По данным телеканала, музыканта вывели из дома в Баглане и расстреляли. Сын певца подтвердил эту информацию. Андараби в песнях поддерживал противников движения "Талибан". Многие лидеры талибов считают музыку Андараби "противной исламу".

14 апреля президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане. После этого движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над страной и 15 августа без боя вошло в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Вице-президент республики Амрулла Салех объявил себя и.о. главы страны и призвал к вооруженному сопротивлению, которое возглавил Ахмад Масуд, сын известного полевого командира Ахмада Шаха Масуда (1953-2001) в провинции Панджшер. Западные государства эвакуируют из республики своих граждан и сотрудников посольств.