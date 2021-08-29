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Смена власти в Афганистане

Талибы рассчитывают в течение двух недель объявить состав правительства

По данным агентства The Khaama Press, радикалы уже заполнили вакансии шефов полиции во всех 34 провинциях страны
Представитель радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) Забихулла Муджахид AP Photo/Rahmat Gul
Описание
Представитель радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) Забихулла Муджахид
© AP Photo/Rahmat Gul

ТЕГЕРАН, 29 августа. /ТАСС/. Талибы планируют в течение двух недель завершить процесс формирования правительства Афганистана. Об этом сообщило в воскресенье агентство The Khaama Press со ссылкой на представителя радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) Забихуллу Муджахида.

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По его словам, "скорее всего, кабинет будет сформирован в течение двух ближайших недель". Между тем талибы уже заполнили вакансии шефов полиции во всех 34 провинциях страны, проинформировал Муджахид. К настоящему моменту радикалы назначили исполняющих обязанности ряда министров, в том числе информации и культуры, которым стал сам Муджахид, высшего образования, обороны, главы ведомства по вопросам госслужбы, а также почти всех губернаторов провинций и многих мэров городов.

Согласно данным The Khaama Press, в субботу представитель политического крыла движения в Катаре Шер Мохаммад Аббас Станикзай пояснил, что все назначения на руководящие посты пока являются временными, а должности отданы в основном действовавшим на момент захвата талибами власти чиновникам. В ходе формирования кабинета и руководства на местах талибы при выборе кандидатур, по его словам, будут руководствоваться опытом чиновников и имеющейся у них информацией о наиболее подходящих кандидатах.

В субботу агентство Reuters со ссылкой на Муджахида сообщило о намерении талибов создать правительство в течение недели. Однако впоследствии представитель движения заявил, что журналисты исказили его слова в своих публикациях, не уточнив при этом, какие именно цитаты были изложены неверно.

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