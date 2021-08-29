СМИ: талибы ограничили связь и доступ в интернет в Панджшере

ЛОНДОН, 29 августа. /ТАСС/. Представители радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) существенно ограничили доступ в интернет и связь в афганской провинции Панджшер. Об этом написала в воскресенье в Twitter корреспондент британской вещательной корпорации Би-би-си Ялда Яким.

"Местные источники говорят мне, что доступ в интернет и услуги связи практически полностью блокированы "Талибаном" в Панджшере", - сообщила она. Яким добавила, что в этой провинции с момента прихода боевиков к власти формируется движение сопротивления.

В среду Абдул Хафиз Мансур, представляющий на переговорах с радикалами провинцию Панджшер, проинформировал о проведении в городе Чарикар (административный центр провинции Парван) первых прямых переговоров между ополченцами и делегацией "Талибана". По его словам, стороны условились "продолжать диалог о мире, чтобы избежать военного столкновения".

28 августа посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" заявил, что ситуация в провинции Панджшер спокойная, а движение "Талибан" придерживается курса на мирное урегулирование.