В НАТО сообщили, что западные страны вывезли из Афганистана 140 тыс. человек

РИМ, 29 августа. /ТАСС/. Западные страны за время эвакуации из Афганистана вывезли почти 140 тыс. человек, осуществляя по 120 рейсов в день. Об этом рассказал в опубликованном в воскресенье интервью в газете Corriere della Sera старший гражданский представитель НАТО в Афганистане Франческо Понтекорво.

Он отметил немалые логистические проблемы в организации вывоза. "Обычно из Кабула вылетали максимум шесть гражданских и пару военных самолетов в день. Мы отправляли по 120 бортов. За две недели вылетели 80% всего годового объема пассажиров, 140 тыс.", - рассказал дипломат, который вернулся в Рим с последним рейсом ВВС Италии в субботу. По его мнению, исход беженцев из Афганистана продолжится - по наземным маршрутам в соседние страны, из которых вылетают самолеты в государства, готовые их принимать. Он также не исключил, что после окончательного вывода американских военных аэропорт Кабула может быть со временем открыт для гражданской авиации.

Согласно графике газеты La Repubblica, США вывезли до 105 тыс. человек, Великобритания - 13,7 тыс., Германия - более 5 тыс., Канада - 3,7 тыс. Италия сообщила, что эвакуировала более 5 тыс. человек, из которых почти 4,9 тыс. - граждане Афганистана. Как утверждает газета Il Messaggero, это самое большое число среди европейских стран.

Ситуация в стране обострилась после того, как президент США Джо Байден в апреле объявил о решении завершить операцию в Афганистане. После этого боевики движения "Талибан" нарастили темпы наступления и 15 августа без боя в течение нескольких часов установили полный контроль над Кабулом. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Многие государства эвакуировали своих граждан и сотрудников посольств. Талибы, взявшие контроль над страной, предписали всем иностранным силам до 31 августа покинуть Афганистан, иначе их присутствие будет считаться продолжением оккупации.