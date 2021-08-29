Посольство Турции в Кабуле вернулось в город после временной эвакуации в аэропорт

АНКАРА, 29 августа. /ТАСС/. Сотрудники посольства Турции в Афганистане с субботы вновь приступили к работе в здании диппредставительства в столице после эвакуации и двухнедельного пребывания в кабульском аэропорту. Об этом сообщил в воскресенье журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на борту самолета, возвращаясь из Черногории.

"Как вы знаете, наше посольство две недели временно работало в аэропорту Кабула. Вчера оно снова переехало в посольское здание в центре города и продолжает работу там", - цитирует турецкого лидера телеканал NTV.

Он отметил, что "на данный момент в планах руководства продолжать дипломатическое присутствие в Афганистане в таком виде". "Мы постоянно оцениваем ситуацию с точки зрения меняющихся условий безопасности. На все варианты развития событий у нас есть план. И наш приоритет - это безопасность сотрудников", - сказал президент.

Эрдоган также напомнил, что в субботу Турция "полностью завершила вывоз из Афганистана военных и гражданских", эвакуировав весь военный контингент, который нес службу в аэропорту Кабула. При этом он отметил, что "изначально Турция не планировала уходить из Афганистана" и обсуждала эту тему с президентом США Джо Байденом на саммите НАТО 14 июня, предложив варианты. Анкара, по словам Эрдогана, могла сохранить присутствие в аэропорту "при финансовой и административной поддержке, при дипломатической поддержке или при помощи в логистике" со стороны США и НАТО.

По итогам саммита НАТО страны приняли решение предоставить переходное финансирование для обеспечения непрерывной работы международного аэропорта Кабула, учитывая его важность для устойчивого дипломатического и международного присутствия, а также с точки зрения связи Афганистана с остальным миром. Талибы (движение "Талибан" - запрещено в РФ), взявшие 15 августа контроль над страной, предписали всем иностранным силам до 31 августа покинуть Афганистан, иначе их присутствие будет считаться продолжением оккупации.