Посольство Великобритании в Афганистане будет временно работать в Катаре

ЛОНДОН, 29 августа. /ТАСС/. Великобритания заново откроет свое посольство в Афганистане, как только это станет возможным, но пока будет вести дипломатическую работу на территории Катара. Об этом сообщил в коротком видеообращении, размещенном в Twitter, посол Великобритании в Кабуле Лори Бристоу по прибытии в воскресенье на родину на последнем эвакуационном рейсе.

"Нам пришлось на время покинуть Афганистан, и пока посольство будет действовать из Катара. Мы будем поддерживать афганский народ, работая на гуманитарном, дипломатическом направлении, в сфере безопасности, прежде всего, возвращая афганцев и британских граждан, которые до сих пор нуждаются в нашей помощи. Мы будем оказывать давление на "Талибан" (запрещенное в РФ движение), чтобы оно гарантировало безопасный проход для этих людей", - сказал дипломат, с 2016 по 2020 годы возглавлявший диппредставительство в Москве. На нынешнюю должность он был назначен лишь в июне текущего года и руководил обработкой тысяч заявлений на срочное получение британских виз эвакуируемыми афганцами.

"Мы заново откроем посольство, как только сможем", - пообещал Бристоу.

Всего с 13 августа Лондон эвакуировал из Кабула около 15 тыс/ гражданских лиц, включая афганцев, помогавших западным силам во время 20-летней военной операции, и тысячу своих солдат и офицеров.

При этом министр обороны Великобритании Бен Уоллес признал, что власти не смогут вывезти из страны всех, кого хотели. Согласно его оценкам, в Афганистане останутся от 800 до 1,1 тысячи афганцев, помогавших британцам, и 100-150 подданных королевства. Некоторые из них, по словам Уоллеса, "остаются по собственному желанию".

Руководители западных стран ранее подтвердили, что планируют полностью завершить операцию по вывозу своих граждан из Кабула к 31 августа. При этом, как призвали в совместном заявлении лидеры государств Группы семи, боевики "Талибана", установившего 15 августа контроль над Кабулом, должны предоставить возможность покинуть страну всем афганцам, которые не желают жить в новых условиях, и после 31 августа, гарантировав полноценный прием коммерческих рейсов в столичном аэропорту.

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Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.