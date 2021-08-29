Швейцарская разведка предупредила об угрозе терактов против центров вакцинации

ЖЕНЕВА, 29 августа. /ТАСС/. Служба разведки Швейцарской Конфедерации (SRC) расценивает как "повышенную" угрозу терактов в этой стране, называя среди вероятных мишеней террористов центры вакцинации от коронавируса, а также средства транспорта, перевозящие вакцину. Об этом сообщила в воскресенье газета Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на поступивший из разведслужбы письменный ответ на ее вопрос о том, как захват власти в Афганистане движением "Талибан" (запрещено в РФ) повлияет на ситуацию в сфере безопасности в Швейцарии.

"Угроза исходит прежде всего от джихадистских кругов", - отметили в SRC, подчеркнув, что она "остается повышенной" ввиду принадлежности Швейцарии к западному миру. Захват власти в Кабуле талибами, по мнению швейцарских экспертов разведки, ничего не меняет в оценке уровня террористической угрозы.

Наиболее вероятными мишенями террористов-одиночек и небольших террористических групп эксперты считают транспортные объекты и скопления людей, поскольку в таких случаях подготовка нападений "не требует больших затрат на логистику". "Целями атаки могут быть также центры вакцинации против COVID-19, транспортировка вакцин и производители вакцин", - заявила официальный представитель SRC Изабель Грабер. По ее словам, террористы могут пойти на такие преступления, в частности, ввиду того, что это "вызовет интенсивное освещение в прессе". Вместе с тем, она пояснила, что "у SRC нет конкретных указаний" на то, что террористы вынашивают подобные планы.

В швейцарской разведслужбе сообщили, что все партнерские структуры "постоянно проводят анализ рисков и угроз в тесном сотрудничестве, и это гарантирует, что защита вакцины будет обеспечена в соответствии с текущей угрозой". Как заметила со своей стороны Neue Zürcher Zeitung, "SRC впервые публично и явно заявила о террористической опасности в отношении кампании вакцинации".

Ситуация в Афганистане

Ситуация в стране обострилась после того, как президент США Джо Байден в апреле объявил о решении завершить операцию в Афганистане. После этого боевики движения "Талибан" нарастили темпы наступления и 15 августа без боя в течение нескольких часов установили полный контроль над Кабулом. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Многие государства эвакуировали своих граждан и сотрудников посольств. Талибы, взявшие контроль над страной, предписали всем иностранным силам до 31 августа покинуть Афганистан, иначе их присутствие будет считаться продолжением оккупации.

26 августа возле здания аэропорта Кабула, через который западные страны эвакуируют своих граждан, прогремело два взрыва, устроенных смертниками из террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Согласно последним данным, жертвами этой атаки стали 170 человек, в том числе 13 военнослужащих США. Угроза терактов в Кабуле сохраняется.