США с конца июля эвакуировали из Афганистана около 120 тыс. человек

ВАШИНГТОН, 29 августа. /ТАСС/. Власти США с конца июля к настоящему времени организовали эвакуацию из Афганистана примерно 120 тыс. человек. Об этом говорится в заявлении, распространенном в воскресенье пресс-службой Белого дома.

В нем утоняется, что за последние сутки из аэропорта Кабула США и их союзники вывезли около 2,9 тыс. человек. "С 14 августа США эвакуировали и помогли эвакуировать примерно 114,4 тыс. человек. С конца июля мы переместили примерно 120 тыс. человек", - говорится в заявлении.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане. После этого движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над страной и 15 августа без боя вошло в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Вице-президент республики Амрулла Салех объявил себя и. о. главы страны и призвал к вооруженному сопротивлению, которое возглавил Ахмад Масуд, сын известного полевого командира Ахмада Шаха Масуда (1953-2001) в провинции Панджшер. Западные государства эвакуируют из республики своих граждан и сотрудников посольств.