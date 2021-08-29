Пентагон подтвердил, что США атаковали автомобиль в Кабуле из-за угрозы со стороны ИГ

ВАШИНГТОН, 29 августа. /ТАСС/. Американские силы в воскресенье нанесли удар с беспилотника, уничтожив в Кабуле автомобиль со взрывчаткой, с помощью которого намеревались совершить теракт боевики группировки "Исламское государство в Хорасане", являющейся ответвлением экстремистской организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом говорится в заявлении представителя Центрального командования ВС США Уильяма Урбана.

"Силы США осуществили сегодня в целях самозащиты авиаудар с беспилотного летательного аппарата по машине в Кабуле, устранив непосредственную угрозу со стороны "ИГ в Хорасане" в отношении аэропорта имени Хамида Карзая", - указывается в документе. "Мы уверены, что успешно поразили цель", - подчеркнул Урбан. Как уточняется в заявлении, после удара по автомобилю последовали "вторичные взрывы". Власти США считают, что это свидетельствовало о "наличии значительного объема взрывчатых веществ" в транспортном средстве.

"Мы оцениваем возможность того, что были жертвы среди мирных жителей, но на данный момент у нас нет каких-либо свидетельств этого. Мы продолжаем следить за потенциальными новым угрозами", - говорится в заявлении.

Афганский телеканал Ariana News сообщил ранее, что в результате удара погибли шесть человек, включая четырех детей. Отмечается, что были уничтожены два транспортных средства и частично разрушен жилой дом.

Телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителя радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) уточнил, что террорист ранее собирался использовать автомобиль для совершения нападения.