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Пандемия COVID-19
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Глава МИД КНР: США должны прекратить оказывать давление на ВОЗ

ПЕКИН, 29 августа. /ТАСС/. Правительство США должно прекратить оказывать давление на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и перестать политизировать вопрос о происхождении коронавируса. Об этом в воскресенье в телефонном разговоре с американским госсекретарем Энтони Блинкеном заявил член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И.

"Китай вновь призывает американскую сторону прекратить политизировать вопрос о происхождении коронавируса, перестать оказывать давление на ВОЗ, а также не подрывать совместную борьбу международного сообщества с пандемией и глобальное научное сотрудничество в поисках источника происхождения коронавируса", - приводит его слова Центральное телевидение Китая.

Согласно данным СМИ, Глава МИД КНР выразил Блинкену протест в связи с "состряпанным докладом" разведки США о происхождении коронавируса.

Теги
СШАКитайПандемия COVID-19Блинкен, Энтони
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