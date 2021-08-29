Макрон видит признаки возрождения активности террористов ИГ в Ираке и Сирии

ПАРИЖ, 29 августа. /ТАСС/. Франция видит тревожные признаки возобновления в Ираке и Сирии активности террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом заявил президент республики Эмманюэль Макрон в Эрбиле на совместной пресс-конференции с главой Курдского автономного района Ирака Нечирваном Барзани.

"Сегодня я заверил Барзани в солидарности Франции прежде всего в борьбе с ИГ, нашим общим врагом, который демонстрирует признаки возрождения своей активности в Ираке, а также в Сирии, - отметил он. - От исхода этой борьбы зависят будущее Ирака и входящего в его состав Курдистана, безопасность региона, Европы, Франции".

Французский лидер обратил внимание, что на территории Курдистана нашли убежище в том числе христиане и езиды, преследуемые ИГ. "Франция продолжит поддерживать вас в этом", - добавил Макрон.

"Франция выступает в поддержку региональной стабильности, - подчеркнул президент республики. - Мы выступаем за суверенный Ирак в регионе, страны которого начинают вести диалог". Он указал, что состоявшаяся накануне в Багдаде региональная конференция по безопасности "пришла к очень ясным заключениям в отношении борьбы с терроризмом".

"Была подчеркнута приверженность всех стран-участниц борьбе с любой формой терроризма, - отметил Макрон. - Эта конференция означает шаг вперед также и для курдов". "Хочу заверить вас в том, что Франция верна своей истории и своим друзьям", - добавил французский лидер.