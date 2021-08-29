В МИД Турции заявили, что не смогут принять беженцев из Афганистана

АНКАРА, 29 августа. /ТАСС/. Анкара не сможет предоставить убежище беженцам из Афганистана. Об этом турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу сообщил в воскресенье на пресс-конференции в Анталье по итогам переговоров с германским коллегой Хайко Маасом.

"Турция до конца выполнила моральные и гуманитарные обязанности в отношении миграции, - приводит слова Чавушоглу агентство Reuters. - О дополнительной волне беженцев не может быть и речи".

Турция намерена максимально дистанцироваться от вопросов принятия у себя беженцев из Афганистана ввиду того, что у нее нет возможности выделять на это дополнительные средства. Как заявил ранее официальный представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик, "у страны нет ресурсов, чтобы принять хотя бы одного дополнительного мигранта", и Турция "не является лагерем беженцев". Президент Тайип Эрдоган в свою очередь указал, что Анкара внимательно следит за ситуацией в Афганистане, в том числе в контексте миграции оттуда, и работает с другими государствами над эффективным решением проблемы беженцев.