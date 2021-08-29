{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Смена власти в Афганистане

В МИД Турции заявили, что не смогут принять беженцев из Афганистана

Глава внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу уточнил, что Анкара до конца выполнила моральные и гуманитарные обязанности в отношении миграции

АНКАРА, 29 августа. /ТАСС/. Анкара не сможет предоставить убежище беженцам из Афганистана. Об этом турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу сообщил в воскресенье на пресс-конференции в Анталье по итогам переговоров с германским коллегой Хайко Маасом.

"Турция до конца выполнила моральные и гуманитарные обязанности в отношении миграции, - приводит слова Чавушоглу агентство Reuters. - О дополнительной волне беженцев не может быть и речи".

Турция намерена максимально дистанцироваться от вопросов принятия у себя беженцев из Афганистана ввиду того, что у нее нет возможности выделять на это дополнительные средства. Как заявил ранее официальный представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик, "у страны нет ресурсов, чтобы принять хотя бы одного дополнительного мигранта", и Турция "не является лагерем беженцев". Президент Тайип Эрдоган в свою очередь указал, что Анкара внимательно следит за ситуацией в Афганистане, в том числе в контексте миграции оттуда, и работает с другими государствами над эффективным решением проблемы беженцев.

Теги
АфганистанТурцияМаас, ХайкоЧавушоглу, МевлютСмена власти в Афганистане
Погранохрана Польши задержала группу лиц, разрушавших ограждение на границе с Белоруссией
Минобороны страны ранее объявило о начале строительстве на границе забора из колючей проволоки высотой 2,5 м
Читать полностью