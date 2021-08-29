Адвокат задержанного в Швейцарии россиянина заявил о политической подоплеке ареста

ЖЕНЕВА, 29 августа. /ТАСС/. Задержание в Швейцарии по запросу США российского предпринимателя Владислава Клюшина, находящегося с марта под арестом в ожидании судебного решения по вопросу об экстрадиции, имеет политическую подоплеку. Такое мнение высказал в интервью, опубликованном в воскресенье в газете Le Matin Dimanche, женевский адвокат россиянина Оливер Сирик.

Он расценил как "политические" мотивы, по которым США добиваются выдачи Клюшина, занимающегося сферой IT-технологий и "знающего стратегические государственные секреты". "США устроили ему ловушку в Швейцарии", - отметил адвокат.

Клюшин был задержан 21 марта в аэропорту города Сьон, куда он прибыл с семьей, чтобы провести отпуск на курорте Церматт, указывает газета, имевшая возможность, по ее словам, "проконсультироваться с досье" по данному делу. Россиянину инкриминируют за океаном "хакерство против IBM, Tesla и других американских транснациональных компаний", и речь идет якобы о "краже более $10 млн". Федеральное управление юстиции Швейцарии приняло запрос США об экстрадиции к исполнению, однако Клюшин обжаловал это решение, и теперь свое слово должен сказать швейцарский суд.

Между тем, дело, которое на первый взгляд относится к сфере общего права, по всей видимости, таковым не является, а имеет "фон холодной войны", констатирует автор статьи, обращая внимание на тот факт, что Клюшин руководит IT-компанией, которая разрабатывала ПО по заказу государства.

Государственные секреты

По словам Сирика, его клиент знает "стратегические государственные секреты", и западные спецслужбы "не впервые пытаются выведать у него информацию". Согласно статье, Клюшина дважды пытались завербовать "американцы и британцы". В первый раз это произошло в августе 2019 года на юге Франции. "Ко мне приблизились двое - мужчина и женщина, - излагает газета заявление, которое россиянин сделал в швейцарской прокуратуре. - Они сообщили, что являются членами одного из американских агентств, что знают о моей работе и интересуются ею. Они спросили у меня, не хочу ли я сотрудничать. Я ответил, что не понимаю, о чем они говорят, поскольку плохо понимаю английский". Неизвестные ушли, пообещав вскоре вернуться, пишет Le Matin Dimanche. Вторая попытка вербовки была предпринята в аэропорту Эдинбурга 9 марта 2020 года, когда Клюшин ожидал рейса в Москву. Полицейские проверили его паспорт, а затем один из функционеров пригласил его проследовать за ним в другую комнату. Там бизнесмена ждали агенты британских спецслужб MI-5 и MI-6. Они изъяснялись на русском языке, и "тон был более угрожающим". Они попытались подкупить россиянина и потребовали его номер телефона, но получили отказ. После этих двух бесплодных попыток вербовки "американские власти, судя по всему, перешли на самую высокую скорость, организовав его задержание и потребовав его выдачи", говорится в статье.

Политическое дело

Как считает Оливер Сирик, ключевое значение в данном деле имеет "причина экстрадиции". Законы Швейцарии запрещают выдачу по "политическим мотивам". Однако в случае с Клюшиным, американцы "замаскировали свою аргументацию", направив запрос об экстрадиции по мотивам общеуголовного характера. "Обвинения, основанные на общем праве, не могут быть предлогом для того, чтобы заполучить моего клиента. Это дело является прежде всего политическим", - констатировал адвокат.

В статье говорится, что Россия также направила в Берн запрос об экстрадиции Клюшина. Это произошло 7 апреля - на две недели раньше запроса о выдаче, поступившего из США. Однако 12 августа российский запрос был отклонен швейцарскими властями. Как пояснило Федеральное управление юстиции, причиной отклонения стал тот факт, что изложенные в этом запросе факты, касающиеся подозрений Клюшина в экономических преступлениях, "не являются наказуемыми в соответствии с швейцарским правом".

По мнению Le Matin Dimanche, Швейцария испытывает сейчас "сильное давление". "Какое бы решение она ни приняла, она нанесет обиду одной из двух сверхдержав", - прогнозирует издание. Тем временем, по данным газеты, Клюшин находится в тюрьме в Сьоне под усиленным наблюдением. Он пожаловался на это, заявив, что "боится" своего вооруженного эскорта. Как заметила газета, подобный режим контроля "в принципе не применяется" к арестованным, подозреваемым в нарушении общеуголовного права.