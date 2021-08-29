Макрон заявил, что диалог с талибами не предопределяет их признания

ПАРИЖ, 29 августа. /ТАСС/. Начало Францией диалога с представителями захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) не предопределяет их признания. Об этом в воскресенье в интервью телеканалу TF1 заявил президент республики Эмманюэль Макрон.

По его словам, "этот диалог необходим для осуществления эвакуации". "Талибы контролируют Кабул и территорию Афганистана, поэтому в оперативном плане мы должны вести дискуссии", - пояснил он. "Однако это не предрешает их признания, мы поставили им условия", - подчеркнул президент Франции.

Как пояснил французский лидер, эти условия касаются "уважения прав человека", а также "достоинства афганских женщин".

В субботу Макрон сообщил о переговорах между Францией и "Талибаном" об организации гуманитарных операций и продолжении вывоза из Афганистана тех граждан, которым угрожает опасность.

Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.