Макрон: события в Афганистане показывают, что демократию нельзя навязать извне

ПАРИЖ, 29 августа. /ТАСС/. События в Афганистане продемонстрировали невозможность экспорта демократии. Такое мнение высказал в воскресенье президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Одно совершенно ясно: невозможно навязать демократию, нельзя навязать правительство извне, - отметил он в интервью телеканалу TF1, отвечая на вопрос об итогах операции США в Афганистане. - Об этом свидетельствуют события в Ираке, в Ливии, в Афганистане". "Необходимо понимать, что нельзя создать демократию с помощью оружия за несколько лет", - подчеркнул он.