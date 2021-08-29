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Смена власти в Афганистане

Макрон: события в Афганистане показывают, что демократию нельзя навязать извне

В качестве подтверждения своих слов президент Франции также приводит в пример события в Ираке и Ливии

ПАРИЖ, 29 августа. /ТАСС/. События в Афганистане продемонстрировали невозможность экспорта демократии. Такое мнение высказал в воскресенье президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Одно совершенно ясно: невозможно навязать демократию, нельзя навязать правительство извне, - отметил он в интервью телеканалу TF1, отвечая на вопрос об итогах операции США в Афганистане. - Об этом свидетельствуют события в Ираке, в Ливии, в Афганистане". "Необходимо понимать, что нельзя создать демократию с помощью оружия за несколько лет", - подчеркнул он.

Теги
АфганистанМакрон, ЭмманюэльСмена власти в Афганистане
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