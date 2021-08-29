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СМИ: встречу Зеленского и Байдена перенесли на 1 сентября

Встречу переносят уже второй раз: изначально ее планировали провести 30 августа, сообщает агентство "РБК Украина"

КИЕВ, 29 августа. /ТАСС/. Встреча президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Джо Байденом не состоится 31 августа. Переговоры глав двух государств перенесли.

Об этом агентству "РБК Украина" сообщил источник в офисе президента.

По словам собеседника издания, теперь планируется, что Зеленский и Байден встретятся 1 сентября.

Встречу переносят уже второй раз - сначала планировалось, что президенты встретятся 30 августа, однако впоследствии план был изменен. Как сообщал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, это связано с расширением программы визита.

Теги
УкраинаСШАБайден, ДжоЗеленский, Владимир Александрович
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