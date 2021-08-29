Талибы заявили, что студенты и студентки в вузах Афганистана будут учиться раздельно

КАИР, 29 августа. /ТАСС/. Новая система образования Афганистана будет предполагать раздельное обучение для студентов и студенток. Об этом заявил в воскресенье Абдул Баки Хаккани, которого захватившее власть в стране радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) назначило исполняющим обязанности министра высшего образования.

"Афганские девушки имеют право учиться, но они не могут учиться в одних классах с молодыми людьми. <...> Для студенток будет обеспечена безопасная образовательная среда", - приводит местный телеканал TOLOnews слова Хаккани, выступавшего на специальном совещании по вопросам образования.

В свою очередь присутствовавший на заседании Аббас Басир, который занимал должность министра образования при президенте Ашрафе Гани, бежавшем из страны, подчеркнул, что талибы пообещали сохранить все достижения афганской образовательной системы, достигнутые за два последних десятилетия.

Новый и. о. министра высшего образования также пообещал, что в ближайшее время в Афганистане возобновят работу университеты и будет вновь выплачиваться зарплата преподавателям и сотрудникам министерства.

Ранее высокопоставленный представитель "Талибана" Вахидулла Хашими в интервью агентству Reuters подчеркнул, что вопрос о доступности образования для девочек в стране будет решать совет улемов (богословов) движения.

Ситуация в стране

15 августа боевики "Талибана" без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития.

Не согласные с властью радикалов силы организовали в северной провинции Панджшер сопротивление, которое возглавил Ахмад Масуд, сын известного полевого командира Ахмада Шаха Масуда (1953-2001). Поддержать его призвал бывший вице-президент Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности главы государства.