В Турции не исключили открытие аэропорта Кабула для гражданских рейсов после реконструкции

АНКАРА, 29 августа. /ТАСС/. Работа аэропорта Кабула с гражданскими рейсами возможна после восстановления его инфраструктуры. Об этом турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу сообщил в воскресенье по итогам переговоров с германским коллегой Хайко Маасом.

Согласно его информации, в аэропорту столицы Афганистана на сегодняшний день повреждены взлетно-посадочные полосы, вышки и терминалы. По словам главы турецкого внешнеполитического ведомства, работы по восстановлению воздушной гавани необходимы для обеспечения доставки гуманитарных грузов и проведения эвакуации людей. "Наряду с этим открытие аэропорта для гражданских рейсов, включая авиалинии Turkish Airlines, подразумевает устранение недостатков, о которых мы упоминали", - приводит его слова агентство Reuters, отмечая, что соответствующие запросы направлены талибам (представителям движение "Талибан, запрещено в РФ), взявшим 15 августа контроль над Афганистаном.

Ранее по итогам саммита НАТО страны приняли решение предоставить переходное финансирование для обеспечения непрерывной работы международного аэропорта Кабула, учитывая его важность для устойчивого дипломатического и международного присутствия, а также с точки зрения связи Афганистана с остальным миром. Талибы предписали всем иностранным силам до 31 августа покинуть Афганистан, иначе их присутствие будет считаться продолжением оккупации.