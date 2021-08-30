Источник: Британия признает необходимость совместной работы с Россией и КНР по Афганистану

ЛОНДОН, 30 августа. /ТАСС/. Великобритания считает, что у России и Китая могут быть возможности повлиять на новые власти в Кабуле, и признает необходимость совместной работы с Москвой и Пекином на афганском направлении. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в воскресенье британский дипломатический источник.

"Мы признаем необходимость работать совместно с Россией и Китаем, учитывая их возможную способность повлиять на новое правительство Афганистана и наши совместные интересы в сдерживании терроризма и распространения наркотиков, в предотвращении кризиса с беженцами и дальнейшего экономического краха", - сказал источник. Он упомянул в этой связи усилия, которые Великобритания предпринимает в ООН с целью формирования единой позиции Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция) по Афганистану.

Как напомнил дипломатический источник, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш намерен провести в понедельник встречу с постоянными представителями "пятерки" СБ ООН по этой теме. Ориентировочно встреча должна начаться в 18:00 (01:00 мск 31 августа).

Параллельно Великобритания работает вместе с Францией и США, чтобы убедить коллег по СБ ООН принять резолюцию, которая пошлет сигнал запрещенному в РФ движению "Талибан", что он должен придерживаться своих обязательств в обеспечении безопасного выезда из страны для иностранцев и афганцев, не допускать превращения страны в базу для терроризма. По мнению Лондона, в резолюции также будет важно указать на важность гуманитарного доступа в Афганистан, чтобы сотрудники ООН могли безопасно вести в стране свою гуманитарную деятельность.

Как отметил диписточник, переговоры по этой резолюции велись в СБ ООН на протяжении всех выходных, а цель ее авторов заключается в том, чтобы она была принята в начале этой недели.