CNN: девять человек погибли при ракетном ударе США в Кабуле

ТАСС, 30 августа. Девять человек погибли в результате ракетного удара ВС США в Кабуле в воскресенье, все они были членами одной семьи. Об этом со ссылкой на родственника погибших сообщил телеканал CNN.
По его данным, среди жертв были шестеро детей, самым младшим было по два года.
Американские силы в воскресенье нанесли удар с беспилотника, уничтожив в Кабуле автомобиль со взрывчаткой, с помощью которого намеревались совершить теракт боевики группировки "Исламское государство в Хорасане", являющейся ответвлением экстремистской организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Согласно поступающим данным, в результате атаки ВС США были уничтожены два транспортных средства и частично разрушен жилой дом. Ранее газета "Афганистан таймс" сообщила о семи погибших.
===========
Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. группировка "Исламское государство" (до 2014 г. - "Исламское государство Ирака и Леванта", ИГИЛ) признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.