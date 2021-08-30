CNN: девять человек погибли при ракетном ударе США в Кабуле

ТАСС, 30 августа. Девять человек погибли в результате ракетного удара ВС США в Кабуле в воскресенье, все они были членами одной семьи. Об этом со ссылкой на родственника погибших сообщил телеканал CNN .

По его данным, среди жертв были шестеро детей, самым младшим было по два года.

Американские силы в воскресенье нанесли удар с беспилотника, уничтожив в Кабуле автомобиль со взрывчаткой, с помощью которого намеревались совершить теракт боевики группировки "Исламское государство в Хорасане", являющейся ответвлением экстремистской организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Согласно поступающим данным, в результате атаки ВС США были уничтожены два транспортных средства и частично разрушен жилой дом. Ранее газета "Афганистан таймс" сообщила о семи погибших.

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Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. группировка "Исламское государство" (до 2014 г. - "Исламское государство Ирака и Леванта", ИГИЛ) признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.