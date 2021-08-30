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Смена власти в Афганистане

Джонсон назвал "Талибану" условия для дипломатического признания

Движение должно гарантировать безопасное перемещение для тех, кто хочет покинуть страну, уважать права женщин, отметил премьер-министр Великобритании

ЛОНДОН, 30 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает возможным дипломатическое признание "Талибана" на Западе, однако для этого запрещенное в России движение должно выполнить ряд условий.

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"Если новый режим в Кабуле хочет политического признания или чтобы ныне замороженные миллиарды были разблокированы, он должен гарантировать безопасное перемещение для тех, кто хочет покинуть страну, уважать права женщин и девочек, не допустить, чтобы Афганистан снова превратился в инкубатор глобального терроризма, потому что это было бы ужасно для Афганистана", - приводит в воскресенье слова Джонсона агентство PA.

"Вместе с нашими союзниками в Америке, Европе и по всему миру мы будем сотрудничать с "Талибаном" не на основании того, что они говорят, но на основании того, что они делают", - сказал британский премьер.

Теги
АфганистанВеликобританияДжонсон, БорисСмена власти в Афганистане
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