МИД Венесуэлы обвинил Колумбию в создании конфликтов между странами

БОГОТА, 30 августа. /ТАСС/. Власти Колумбии усиливают напряженность в отношениях с Венесуэлой, создавая конфликты из ситуаций, которые можно решить путем дипломатических контактов. С таким утверждением выступил в воскресенье МИД Венесуэлы после того, как внешнеполитическое ведомство Колумбии обвинило венесуэльских военных в попытке захватить гражданское судно.

"Венесуэла отвергает опубликованное в воскресенье непоследовательное заявление Министерства иностранных дел Колумбии, которое пытается усилить напряженность между странами, создавая несуществующие конфликты в ситуациях, которые можно разрешить путем координации между местными властями", - говорится в заявлении.

По мнению МИД Венесуэлы, "нежелание правительства Колумбии установить канал связи мешает более эффективно работать" в вопросах, касающихся безопасности на границе.

Ранее МИД Колумбии обвинил Венесуэлу в нарушении договора о демаркации границы и судоходстве на пограничных реках. По сведениям внешнеполитического ведомства, двое венесуэльских военных попытались занять гражданское судно, которое было пришвартовано к колумбийскому берегу реки Риу-Негру. МИД Венесуэлы не прокомментировал обстоятельства самого инцидента.