Белый дом подтвердил, что встречу Байдена и Зеленского в США отложили на 1 сентября

ВАШИНГТОН, 30 августа. /ТАСС/. Встреча президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского в Вашингтоне была перенесена с 31 августа на 1 сентября. Об этом свидетельствует опубликованный в воскресенье пресс-службой Белого дома график американского лидера.

В нем отмечается, что в среду Байден примет Зеленского в Белом доме. Как говорится в документе, "визит подтвердит непоколебимую поддержку Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности" Украины, а также "тесное сотрудничество" между странами в сфере "энергетической безопасности". Кроме того, подчеркивается, что США поддерживают "усилия президента Зеленского по борьбе с коррупцией" и реализации реформ.

Изначально планировалось, что Байден примет Зеленского в Белом доме 30 августа. Украинский президент заявлял, что ожидает содержательной и плодотворной встречи. Позднее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что встреча перенесена с 30 августа на 31 августа в связи с расширением программы визита главы украинского государства в США.

Агентство "РБК Украина" в воскресенье сообщило со ссылкой на источник, что встреча перенесена с 31 августа на 1 сентября.