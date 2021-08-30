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Белый дом подтвердил, что встречу Байдена и Зеленского в США отложили на 1 сентября

Визит подтвердит поддержку США суверенитету и территориальной целостности Украины, отметили в Вашингтоне
Президент США Джо Байден EPA-EFE/Stefani Reynolds / POOL
Описание
Президент США Джо Байден
© EPA-EFE/Stefani Reynolds / POOL

ВАШИНГТОН, 30 августа. /ТАСС/. Встреча президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского в Вашингтоне была перенесена с 31 августа на 1 сентября. Об этом свидетельствует опубликованный в воскресенье пресс-службой Белого дома график американского лидера.

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В нем отмечается, что в среду Байден примет Зеленского в Белом доме. Как говорится в документе, "визит подтвердит непоколебимую поддержку Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности" Украины, а также "тесное сотрудничество" между странами в сфере "энергетической безопасности". Кроме того, подчеркивается, что США поддерживают "усилия президента Зеленского по борьбе с коррупцией" и реализации реформ.

Изначально планировалось, что Байден примет Зеленского в Белом доме 30 августа. Украинский президент заявлял, что ожидает содержательной и плодотворной встречи. Позднее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что встреча перенесена с 30 августа на 31 августа в связи с расширением программы визита главы украинского государства в США.

Агентство "РБК Украина" в воскресенье сообщило со ссылкой на источник, что встреча перенесена с 31 августа на 1 сентября.

Теги
УкраинаСШАБайден, ДжоЗеленский, Владимир Александрович
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