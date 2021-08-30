AFP: над Кабулом были слышны звуки пролетающих ракет

ТАСС, 30 августа. Журналисты агентства AFP сообщили, что над Кабулом утром в понедельник были слышны звуки пролетающих ракет.

По данным AFP, место падения снарядов установить не удалось. Другие подробности пока не приводятся.

Ранее в воскресенье американские силы нанесли удар с беспилотника, уничтожив в Кабуле автомобиль со взрывчаткой, с помощью которого намеревались совершить теракт боевики группировки "Исламское государство в Хорасане", являющейся ответвлением экстремистской организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Согласно поступающим данным, в результате атаки ВС США были уничтожены два транспортных средства и частично разрушен жилой дом. По данным телеканала CNN, жертвами удара стали девять человек.