Спецпредставитель Южной Кореи прибыл в США

СЕУЛ, 30 августа. /ТАСС/. Представитель Республики Корея по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Док прибыл с визитом в Вашингтон, где проведет переговоры с официальными лицами США о путях возобновления диалога с КНДР. Об этом сообщил в понедельник телеканал KBS.

"Считаю, что сейчас мы находимся в критической точке для возобновления мирного процесса на Корейском полуострове", - сказал южнокорейский представитель журналистам по прибытии в Вашингтон. Он добавил, что в ходе визита планирует "провести с представителями правительства США углубленное обсуждение различных вопросов, связанных с Корейским полуостровом, включая ядерную проблему Пхеньяна".

Но Гю Док прибыл в Вашингтон через неделю после визита в Сеул представителя США по КНДР Сон Кима, с которым он 23 августа обсуждал совместные усилия для возобновления диалога по денуклеаризации Корейского полуострова и снижения напряженности в регионе.

Сон Ким тогда заявил о "решимости Вашингтона продолжать тесное взаимодействие с Сеулом по всему спектру вопросов, связанных с Северной Кореей". Но Гю Док в ответ выразил надежду, что стороны смогут выработать "гибкий и творческий подход" для продвижения усилий, направленных на полную денуклеаризацию и установление прочного мира на Корейском полуострове.