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Смена власти в Афганистане

CNN: в Кабуле утром прогремели взрывы

Подробностей о предполагаемых взрывах нет, отмечает телеканал

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Звуки нескольких взрывов были слышны в понедельник утром в Кабуле. Об этом сообщила в прямом эфире журналистка телекомпании CNN со ссылкой на очевидцев.

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"В течение последнего часа в Кабуле были слышны взрывы", - отметила она. При этом журналистка подчеркнула, что пока не располагает какими-либо подробностями касательно обстоятельств предполагаемых взрывов.

Ранее в воскресенье американские силы нанесли удар с беспилотника, уничтожив в Кабуле автомобиль со взрывчаткой, с помощью которого намеревались совершить теракт боевики группировки "Исламское государство в Хорасане", являющейся ответвлением экстремистской организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Согласно поступающим данным, в результате атаки ВС США были уничтожены два транспортных средства и частично разрушен жилой дом. По данным телеканала Си-эн-эн, жертвами удара стали девять человек.

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АфганистанСмена власти в Афганистане
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