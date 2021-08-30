СМИ: материковый Китай откроет границу с Гонконгом лишь после зимней Олимпиады-2022

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 30 августа. /ТАСС/. Открытие границы между материковым Китаем и Гонконгом на смягченных карантинных условиях будет отложено до окончания зимних Олимпийских игр, который пройдут в Пекине в феврале 2022 года. Об этом в понедельник сообщил новостной портал Dimsum Daily со ссылкой на источники в политических кругах.

По данным издания, власти КНР исходят из необходимости обеспечить успешное проведение состязаний и не повторить ошибки хозяев летней Олимпиады в Токио, связанные с недостаточными мерами борьбы с коронавирусом. В результате уровень одобрения деятельности правительства Японии во главе премьер-министром Ёсихидэ Сугой опустился до рекордно низкой отметки.

Как отмечает портал, Китай хочет продемонстрировать миру "полную победу" над вспышкой COVID-19 у себя в стране, позволив зрителям присутствовать на трибунах во время зимних Игр.

В последние недели в специальном административном районе Гонконг, где от коронавируса вакцинировано свыше 60% населения, выявлялись лишь завозные случаи заражения. Несмотря на это, власти соседней южнокитайской провинции Гуандун не спешат смягчать строгие карантинные меры на границе и, судя по всему, оставят их в силе до марта 2022 года, утверждает издание.