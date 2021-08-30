Глава МИД ФРГ считает необходимыми контакты с РФ и Китаем по Афганистану

БЕРЛИН, 30 августа. /ТАСС/. Кризис в Афганистане должен обсуждаться в том числе с Россией и Китаем. Об этом заявил в Ташкенте в понедельник находящийся в зарубежном турне глава МИД ФРГ Хайко Маас, его слова приводит агентство DPA.

По его словам, к переговорам по этой теме "следует привлечь всех важных международных актеров, будет важно иметь в их кругу РФ и Китай".

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как президент США Джо Байден в апреле объявил о решении завершить операцию в Афганистане. После этого боевики "Талибана" (радикальное движение - запрещено в РФ) нарастили темпы наступления и 15 августа без боя в течение нескольких часов установили полный контроль над Кабулом. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Многие государства эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств. Талибы, взявшие контроль над страной, предписали всем иностранным силам до 31 августа покинуть Афганистан, иначе их присутствие будет считаться продолжением оккупации.