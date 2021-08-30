СМИ: число жертв ракетного удара ВВС США в Кабуле возросло до 12

КАИР, 30 августа. /ТАСС/. Число жертв ракетного удара, который Вооруженные силы США нанесли в воскресенье по афганской столице, возросло до 12. Об этом проинформировал в понедельник телеканал Al Jazeera.

Ранее сообщалось о девяти погибших и четырех раненых. Как уточняется, семеро погибших - дети в возрасте от двух до десяти лет. Большинство жертв было членами одной семьи.

Как заявлял представитель Центрального командования ВС США Уильям Урбан, американские военные проводят проверки в свете сообщений о гибели мирных жителей при авиаударе в Кабуле, но настаивают на том, что им удалось устранить угрозу со стороны группировки "Исламское государство в Хорасане", являющейся ответвлением экстремистской организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

По сообщениям афганских СМИ, в результате атаки были уничтожены два транспортных средства и частично разрушен жилой дом. Инцидент произошел в кабульском районе Хаджи-Бугра, который примыкает к взлетно-посадочной полосе аэропорта.